Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на 7,8%

Европейская комиссия несколько улучшила прогноз для экономики еврозоны на 2020 год, предупредив, при этом, о сохранении высокой неопределенности из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе.

Согласно новым оценкам ЕК, ВВП еврозоны в текущем году снизится на 7,8%. Предыдущий прогноз предусматривал падение на 8,7%, сообщает Интерфакс-Украина.

Прогноз роста экономики еврозоны на 2021 год ухудшен до 4,2% с ожидавшихся в июле 6,1%.