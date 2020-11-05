Зеленский ввел в силу решение СНБО о финансировании обороны и безопасности на 2021 год

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил финансирование национальной безопасности и обороны в размере, который соответствует предложениям Министерства финансов в проекте госбюджета на 2021 год.

Соответствующее решение СНБО от 5 ноября "О предложениях к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год" введено в действие указом президента Владимира Зеленского №486/2020, который обнародован на сайте президента.

Решением СНБО правительству поручено предусмотреть во время доработки проекта госбюджета на 2021 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме не менее 5,93% ВВП, при этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 267,25 млрд грн, в том числе не менее 233,11 млрд грн – из общего фонда государственного бюджета, 14,14 млрд грн – из специального фонда.

Согласно предложенному Минфином проекту госбюджета, расходы госбюджета на 2021 год на обеспечение безопасности и обороны предусмотрены в размере 267,1 млрд грн или 5,93% ВВП, в том числе 233 млрд грн из общего фонда.

Решением СНБО также поручено предусмотреть право Кабинета министров на предоставление государственных гарантий в объеме до 20 млрд грн по кредитам для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства. В том числе гарантии на 16 млрд грн – для Минобороны.

СНБО также поручило предусмотреть в госбюджете на 2021 год расходы для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности в размере до 0,5% ВВП для выполнения государственных программ реформирования оборонно-промышленного комплекса, а также развития оборонных технологий.