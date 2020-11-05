"Укроборонпром" объявил конкурс на должность главы предприятия "Заря-Машпроект"

Государственный концерн "Укроборонпром" начинает процесс поиска и отбора кандидатов на должность генерального директора государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря - Машпроект " (Николаев).

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"В связи с переходом на следующую стадию трансформации и превращением этого предприятия в центр отраслевого холдинга "Морские системы", Концерн выдвигает новые требования к компетенциям и опыту будущего главы предприятия, соответствующие новым стратегическим вызовам", - сообщает "Укроборонпром".

Конечный срок приема заявок – 12 ноября 2020 года.

"Зоря-Машпроект" - один из лидеров мирового газотурбостроения. Основной профиль предприятия - проектирование, производство и ремонт газовых турбин для морских кораблей и судов, электроэнергетики и газотранспортных магистралей. Продукция предприятия пользуется спросом на мировых рынках.

В 2019 году чистый доход НПКГ "Зоря-Машпроект" составил 3 млрд 451,4 млн гнрн, чистая прибыль – 376,41 млн грн. В 2018 году выручка составляла 2 млрд 8,46 млн грн, чистая прибыль –21,08 млн грн.