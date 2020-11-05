Грузоперевозки по Днепру сократились на 11%

Грузоперевозки по р.Днепр в январе-октябре 2020 года составили 8,6 млн тонн, что на 10,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила ассоциация "Реки Украины" (АРУ).

Транспортировка зерновых за указанный период снизилась на 29,6% (с 3,92 млн тонн до 2,76 млн тонн), стройматериалов и других грузов - на 0,5% (с 4,33 млн тонн до 4,31 млн тонн), сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время перевозки металлопродукции увеличились на 9,4% (с 1,37 млн тонн до 1,5 млн тонн), нефтепродуктов - на 16% (с 37,4 тыс. тонн до 43,4 тыс. тонн).

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины планирует осуществлять навигацию на Днепре в течение всего года, если для этого будут благоприятные погодные условия.