Рада одобрила Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4135 об антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Антикоррупционная стратегия состоит из 4 разделов. Первый раздел посвящен концепции формирования антикоррупционной политики в 2020-2024 годах и механизма ее реализации. Остальные разделы документа содержат описание определенных проблем и ожидаемые стратегические результаты, которых следует достичь для их решения.

Концепция формирования антикоррупционной политики в 2020-2024 годах и предлагаемая к утверждению антикоррупционная стратегия базируются на сочетании двух подходов:

- дальнейшее совершенствование общей системы предотвращения и противодействия коррупции (раздел II и IV проекта Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы)

- минимизация коррупции в наиболее приоритетных с точки зрения преодоления коррупции сферах, в том числе за счет проведения самых успешных отраслевых реформ (Раздел III проекта Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы).

Проектом Закона предлагается не только утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы, но и внести изменения в некоторые положения Закона Украины "О предотвращении коррупции". В частности, предлагается:

- предусмотреть полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по определению порядка осуществления мониторинга, координации, оценки эффективности реализации государственной антикоррупционной политики;

- предусмотреть внедрение информационной системы с целью обеспечения открытости сведений о реализации государственной антикоррупционной политики, других мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции;

- пересмотреть периодичность подготовки национальных докладов по эффективности государственной антикоррупционной политики и порядок их утверждения;

- определить сроки, на которые должны разрабатываться и утверждаться Антикоррупционная стратегия и соответствующая государственная программа;

- уточнить положение относительно сбора и обработки статистической информации о результатах деятельности специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции.