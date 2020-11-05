Украина планирует обновить инфраструктуру 14 пограничных пунктов въезда-выезда

Украина планирует обновить инфраструктуру 14 пограничных контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в 2021 году, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко

"После того как мы очередной раз с президентом посетили КПВВ в Закарпатской области, стало понятно, что эту проблему нельзя игнорировать, и мы запускаем государственную программу восстановления пунктов пропуска на границе. Вместе с обновленными дорогами на подъездах к ним - это создаст надлежащую инфраструктуру границы, которая будет стимулировать экспорт, транзит и туризм", - цитирует Тимошенко Интерфакс-Украина.

Согласно презентации Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), в 2021 году планируется обновить или построить 14 КПВВ, еще 21 КПВВ будет обновлен в 2022 году.

Планируется, что обновление коснется пунктов пропуска в Сумской, Черниговской, Киевской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, а также в Луганской областях.

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, ведомство также планирует обновить 600 км автодорог до этих КПВВ.