Суд закрыл дело против замглавы Бердянского филиала АМПУ

Постановление Высшего антикоррупционного суда о закрытии дела по обвинению чиновника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов" вступило в законную силу.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

"Причина закрытия - прокурор САП не обратился в суд с обвинительным актом в течение срока досудебного расследования. Поэтому, 24 сентября 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство защитника обвиняемого и закрыла это уголовное производство", - сообщает суд.

Напомним, заместителя начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов" обвиняли в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

20 февраля 2020 года заместитель начальника Бердянского филиала АМПУ был уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, злоупотребление властью или служебным положением, служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В рамках этого же дела уведомлены о подозрении инженер Бердянского филиала АМПУ и бывшая руководитель коммерческой компании, а 19 февраля - начальник Бердянского филиала АМПУ.

По данным САП, указанные лица течение 2018 года - начала 2019 года организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически не поставленное оборудование. Как следствие, интересам государства причинен ущерб на сумму почти 2,5 млн грн, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.