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Минздрав предложит Кабмину усилить карантин

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Минздрав предложит Кабмину усилить карантин

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Ситуация с распространением коронавирусной болезни ухудшается, и не только в Украине. Несмотря на рекордный для Украины показатель количества выздоровевших, в больницах на лечении продолжают пребывать более 27 тыс. человек. Сегодня мы хотим предложить правительству установить дополнительные карантинные ограничения в Украине – ограничение деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ",- сказал он.

Министерство также намерено "запретить все массовые культурные мероприятия, ограничить деятельность спортзалов, фитнес-центров, бассейнов".

"Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают противоэпидемические нормы, прописанные в постановлении. Это позволит органам контроля применять меры административного воздействия и наказывать тех, кто нарушает противоэпидемические нормы, а те, кто соблюдает, чтобы могли работать в условиях карантинных ограничений",- сказал Ляшко.

Замминистра добавил, что Минздрав будет "рекомендовать субъектам хозяйствования внедрить отдельное время для обслуживания людей старше 60 лет – с 10:00 до 12:00. Это не будет запрещать людям пожилого возраста посещать магазины в другое время".

Кроме того, по словам Ляшко, Минздрав будет рекомендовать установить некоторые ограничения в "красной" зоне эпидопасности.

"Ранее разрешалось определять перечень ограничений, которые действуют на территории, совместно Национальной комиссии по ТЭБ и ЧС и органам местной власти. Сегодня мы предлагаем ввести отдельный показатель - если помимо заболеваемости свыше 320 на 100 тыс. населения, показатель положительных результатов превышает 20% от всех протестированных, мы предлагаем ограничить и не разрешать выбирать из перечня ограничения, а применять весь перечень. В настоящее время такой показатель составляет 19% в среднем по Украине, есть регионы, где такой показатель составляет 42%", - сказал он.

"Мы посмотрели аналитику в европейских регионах и предлагаем в " зонах" разрешить работу магазинов, но с 19:00 до 20:00 вечера, и чтобы количество посетителей не превышало одного на 20 кв. м. Также на территории с "красным" уровнем предлагаем разрешить работу детских садов и школ с 1-го по 4-й классы, с 5-го класса отправлять на дистанционное образование",- добавил Ляшко.

Как сообщал БизнесЦензор, за прошедшие сутки по состоянию на утро 5 ноября в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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"но с 19:00 до 20:00 вечера," - это же увеличит скупченность! Люди будут штурмом брать магазины, а под магазином стоять в очереди на ветру и без всякой дистанции!!! Они что, реально там идиоты, в этом министерстве7
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05.11.2020 11:02 Відповісти
Вони вже півтора року при владі, а до тебе тільки почало доходити? У нас в державі можна розраховувати тільки на себе.
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05.11.2020 11:19 Відповісти
за счёт ляшка и степанова...
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05.11.2020 14:14 Відповісти
Де вакцина від грипу...??!Напевно в угоду фарм.мафії, яка при розвитку епідемії грипу зробить гешефт на продажі анти соплину, анти кашлину, анти пердину, МОЗ не робить закупок вакцини від грипу, яка ж Є, і не проводить вакцинацію хоча б для групи ризику і за гроші..??На бізнесових платних пунктах за велике бабло проводять же ?Чому не роблять населенню ...? Комбінація грипу і КОВІД- 19 може бути смертельною, гримучою сумішшю...?Злочин!?? Де влада? Хто сяде?!
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05.11.2020 17:41 Відповісти
и предлагаем в " зонах" разрешить работу магазинов, но с 19:00 до 20:00 вечера, и чтобы количество посетителей не превышало одного на 20 кв. м.

Шта? Там кукуха в порядке хоть?
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05.11.2020 19:54 Відповісти
ляшко и степанов-два дятла.
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06.11.2020 09:47 Відповісти
 
 