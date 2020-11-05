Минздрав предложит Кабмину усилить карантин

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Ситуация с распространением коронавирусной болезни ухудшается, и не только в Украине. Несмотря на рекордный для Украины показатель количества выздоровевших, в больницах на лечении продолжают пребывать более 27 тыс. человек. Сегодня мы хотим предложить правительству установить дополнительные карантинные ограничения в Украине – ограничение деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ",- сказал он.

Министерство также намерено "запретить все массовые культурные мероприятия, ограничить деятельность спортзалов, фитнес-центров, бассейнов".

"Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают противоэпидемические нормы, прописанные в постановлении. Это позволит органам контроля применять меры административного воздействия и наказывать тех, кто нарушает противоэпидемические нормы, а те, кто соблюдает, чтобы могли работать в условиях карантинных ограничений",- сказал Ляшко.

Замминистра добавил, что Минздрав будет "рекомендовать субъектам хозяйствования внедрить отдельное время для обслуживания людей старше 60 лет – с 10:00 до 12:00. Это не будет запрещать людям пожилого возраста посещать магазины в другое время".

Кроме того, по словам Ляшко, Минздрав будет рекомендовать установить некоторые ограничения в "красной" зоне эпидопасности.

"Ранее разрешалось определять перечень ограничений, которые действуют на территории, совместно Национальной комиссии по ТЭБ и ЧС и органам местной власти. Сегодня мы предлагаем ввести отдельный показатель - если помимо заболеваемости свыше 320 на 100 тыс. населения, показатель положительных результатов превышает 20% от всех протестированных, мы предлагаем ограничить и не разрешать выбирать из перечня ограничения, а применять весь перечень. В настоящее время такой показатель составляет 19% в среднем по Украине, есть регионы, где такой показатель составляет 42%", - сказал он.

"Мы посмотрели аналитику в европейских регионах и предлагаем в " зонах" разрешить работу магазинов, но с 19:00 до 20:00 вечера, и чтобы количество посетителей не превышало одного на 20 кв. м. Также на территории с "красным" уровнем предлагаем разрешить работу детских садов и школ с 1-го по 4-й классы, с 5-го класса отправлять на дистанционное образование",- добавил Ляшко.

Как сообщал БизнесЦензор, за прошедшие сутки по состоянию на утро 5 ноября в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.