БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1392 відвідувача онлайн
Новини Аграрний ринок
2 920 28
продукти (509) ціни (2959)

Украине прогнозируют рост цен на кондитерские изделия

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

Украине прогнозируют рост цен на кондитерские изделия

Ассоциация "Укркондпром" предупреждает о росте цен на кондитерские изделия в Украине из-за резкого подорожания муки, сахара и растительного масла.

Об этом говорится в сообщении пресс-служба "Укркондпрома".

"Ассоциация "Укркондпром" обращает внимание, что только в октябре этого года закупочная стоимость муки, сахара, растительного масла и других видов агросырья выросла на 10-20% (с начала года такой рост составил 30-50%), что неизбежно повлечет быстрый рост цен на хлебопекарную и мучную кондитерскую продукцию", - говорится в сообщении.

По прогнозу ассоциации, наибольшее ценовое давление ощутит так называемая "социальная кондитерка": галетное, затяжное и сахарное печенье, крекер, так как мука имеет большую долю в себестоимости этой продукции.

По данным "Укркондрома", украинские производители кондитерских изделий уже получили дополнительные убытки в размере около 40 млн. грн. в течение последнего месяца вследствие роста стоимости сырья, и не имеют другого выхода, кроме повышения цен на свою продукцию.

Ассоциация прогнозирует, что рост цен на мучные кондитерские изделия может варьироваться в диапазоне 8-10% в ноябре-декабре 2020 года, что приведет к уменьшению внутреннего потребления на 15 тыс. тонн до конца года и потери около тысячи рабочих мест. При этом рост розничных цен на кондитерскую продукцию повлечет за собой ослабление ее конкурентных преимуществ на внешних рынках и замедлению темпов роста экспорта.

По данным участников рынка кондитерских изделий, в октябре этого года закупочная цена на сахар выросла на 21,1% по сравнению с ценами в предыдущем месяце, на муку пшеничную высшего сорта за август-октябрь этого года рост цены составил 30%, на патоку и маргарин – рост около 7%, на семена подсолнечника (очищенного) рост цены составил 28,5%.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Петька на выборы потратился решил вернуть свое. Кстати, единственные санкции которые Петька принял против вражеской расии ето запрет на ввоз патоки для кондитерских изделий. Тоесть к Украине у него только шкурные интересы и личная выгода.
показати весь коментар
05.11.2020 11:14
+7
Я х*рею. И тут Порошенко виноват) ору в голос с недоумков-зебилов
показати весь коментар
05.11.2020 12:04
+6
Подорожанием сахара почти в 2 раза украинцы должны благодарить Свыночолого гетьмана Петьку Мальдивского. Ето он порезал почти все сах. заводы в Винницкой области и имеет монополию на сахар как и право регулировать цены.
показати весь коментар
05.11.2020 11:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Возможно. Просто шоколадный гетьман начинает аккумулировать кэш. Скоро бабушек за гречку скупать. Нужны бабки.
показати весь коментар
05.11.2020 11:03 Відповісти
Петька на выборы потратился решил вернуть свое. Кстати, единственные санкции которые Петька принял против вражеской расии ето запрет на ввоз патоки для кондитерских изделий. Тоесть к Украине у него только шкурные интересы и личная выгода.
показати весь коментар
05.11.2020 11:14 Відповісти
А чего тебе тот "Петька" так твои "мозги" муляет?! Украине прогнозируют рост цен на кондитерские изделия - Цензор.НЕТ 6048 Ведь он в корпорации "Рошен" имел всего лиш 17% акций...а теперь имеет всего лиш 5%,так 12% акций переведены в Турцию,под управление его сына!!! Так что в Украине теперь "Петиных" конфет свободно и не найдёш!!! Украине прогнозируют рост цен на кондитерские изделия - Цензор.НЕТ 4786Так что кушай свои московскокитайские конфеты!!! Украине прогнозируют рост цен на кондитерские изделия - Цензор.НЕТ 9822
показати весь коментар
05.11.2020 17:29 Відповісти
Подорожанием сахара почти в 2 раза украинцы должны благодарить Свыночолого гетьмана Петьку Мальдивского. Ето он порезал почти все сах. заводы в Винницкой области и имеет монополию на сахар как и право регулировать цены.
показати весь коментар
05.11.2020 11:16 Відповісти
заводы порезали при президенте куче если что, кацапень
показати весь коментар
05.11.2020 13:08 Відповісти
Тут и не поспоришь. B этим кстати кацапы как раз и промышляли. Выкупали и резали на метал. Много их в то время было порезано и сдано в утиль.
показати весь коментар
05.11.2020 14:39 Відповісти
пан парашонка думает о своем нариде
показати весь коментар
05.11.2020 11:27 Відповісти
В методиках українські імена і прізвища закінчилися, що ти так зареєструвалося?
показати весь коментар
05.11.2020 15:21 Відповісти
Я х*рею. И тут Порошенко виноват) ору в голос с недоумков-зебилов
показати весь коментар
05.11.2020 12:04 Відповісти
Ну так а хто ж ще сере в штані зебів?
показати весь коментар
05.11.2020 12:09 Відповісти
И что вы все, любители Петра, постоянно про "сере" и другую мерзость? Не уподобляйтесь руссо фашистам, у них эта тема тоже в топе.
показати весь коментар
05.11.2020 12:33 Відповісти
А пецьолюбы шпарят комменты по лекалам пригожинских ботов. Метода один в один как у троллей кремлевского ****@. Достойные ученики рашаботов.
показати весь коментар
05.11.2020 13:39 Відповісти
Комбайн по штампуванню найтупіших коментів - заїдь у спам!
показати весь коментар
05.11.2020 15:27 Відповісти
Порошенко нигде не прогадает.
Всё беднеют из-за короновируса, а он богатеет.
И при этом всем рассказывает, какой он патриот.
Там отремонтировал якобы аппарат для ковидных больных, а для пока ещё здоровых повысил цены. И вуаля: волк сытый, а овцы обстрижены
показати весь коментар
05.11.2020 12:31 Відповісти
Не міг свій нік без помилок написати? Як завжди зайву літеру вставив
показати весь коментар
05.11.2020 15:23 Відповісти
И вот опять таки: как это по - рашефашистски. Разные неприличные, грязные мысли в пустой голове.
показати весь коментар
05.11.2020 17:18 Відповісти
Цікаво, де ти в моїх словах непоистойність помітив?
показати весь коментар
05.11.2020 17:25 Відповісти
Брехня! Правильно - "Украине прогнозируют рост цен на все!"
показати весь коментар
05.11.2020 12:46 Відповісти
А шо такое? Лучшему гетьману всех времён не хватает на содержание армии жополизов?
показати весь коментар
05.11.2020 13:33 Відповісти
І тут Порох всрався....!
показати весь коментар
05.11.2020 13:42 Відповісти
Петр Алексеевич увековечит это событие выпуском новвх конфет "Петя в шоколаде"
показати весь коментар
05.11.2020 13:44 Відповісти
Ого скільки кремлеботіа під купленими українськими ВР набігло!
Шоколад - для них улюблена тема, на Росії ж такого не виготовляють, лише фальсифікат .
Не поїдять нормального українського (дворецька фабрика вже 5 років не працює) - так хоч помріють
показати весь коментар
05.11.2020 15:15 Відповісти
Дуже багато претензій до Порошенка, але, коли побачив якою кісткою він є для одного жирного єврея, схожого на смерть кума диявола та ворогів із-за поребрика, коли побачив, що портнов вернувся в Україну щойно захитався стілець під Порохом,- зрозумів, що іншого вибору як Порошенко просто немає, нажаль, але немає.
показати весь коментар
05.11.2020 15:35 Відповісти
Порошенко зробив для країни дуже багато. А ідеальних взагалі не буває.
показати весь коментар
06.11.2020 03:31 Відповісти
 
 