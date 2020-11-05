Украине прогнозируют рост цен на кондитерские изделия

Ассоциация "Укркондпром" предупреждает о росте цен на кондитерские изделия в Украине из-за резкого подорожания муки, сахара и растительного масла.

Об этом говорится в сообщении пресс-служба "Укркондпрома".

"Ассоциация "Укркондпром" обращает внимание, что только в октябре этого года закупочная стоимость муки, сахара, растительного масла и других видов агросырья выросла на 10-20% (с начала года такой рост составил 30-50%), что неизбежно повлечет быстрый рост цен на хлебопекарную и мучную кондитерскую продукцию", - говорится в сообщении.

По прогнозу ассоциации, наибольшее ценовое давление ощутит так называемая "социальная кондитерка": галетное, затяжное и сахарное печенье, крекер, так как мука имеет большую долю в себестоимости этой продукции.

По данным "Укркондрома", украинские производители кондитерских изделий уже получили дополнительные убытки в размере около 40 млн. грн. в течение последнего месяца вследствие роста стоимости сырья, и не имеют другого выхода, кроме повышения цен на свою продукцию.

Ассоциация прогнозирует, что рост цен на мучные кондитерские изделия может варьироваться в диапазоне 8-10% в ноябре-декабре 2020 года, что приведет к уменьшению внутреннего потребления на 15 тыс. тонн до конца года и потери около тысячи рабочих мест. При этом рост розничных цен на кондитерскую продукцию повлечет за собой ослабление ее конкурентных преимуществ на внешних рынках и замедлению темпов роста экспорта.

По данным участников рынка кондитерских изделий, в октябре этого года закупочная цена на сахар выросла на 21,1% по сравнению с ценами в предыдущем месяце, на муку пшеничную высшего сорта за август-октябрь этого года рост цены составил 30%, на патоку и маргарин – рост около 7%, на семена подсолнечника (очищенного) рост цены составил 28,5%.