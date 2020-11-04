СБУ задержала на взятке главу Черниговской райадминистрации. ВИДЕО

Служба безопасности Украины задержала на взятке главу Черниговской районной государственной администрации.

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал $10 тыс. у местного жителя за выдачу распоряжения о разработке детального плана территории и согласовании изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

"Правоохранители задержали председателя райгосадминистрации, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас проходят обыски по месту работы и жительства фигуранта", – сказано в сообщении.

СБУ отмечает, что также продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного.

Согласно данным на сайте Черниговской районной администрации, ее главой является Сергей Журман. Он был назначен на должность распоряжением президента Владимира Зеленского №406/2020-рп от 30 июня 2020 года.