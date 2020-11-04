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Банк "Альянс" планирует увеличить уставный капитал на 90 миллионов

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Банк "Альянс" планирует увеличить уставный капитал на 90 миллионов

Акционеры банка "Альянс" на общем собрании 20 ноября рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала финучреждения на 25,2%, или на 92,16 млн грн, – до 457,28 млн грн путем капитализации части прибыли.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Соответствующее увеличение планируется путем повышения номинальной стоимости акций с 22,82 грн до 28,58 грн за счет направления в капитал банка части прибыли за 2018-й (480 тыс. грн) и 2019 годы (91,68 млн грн).

Банк "Альянс" основан в 1992 году. Основным его собственником являлся Александр Сосис, которому по состоянию на 1 января 2020 года принадлежало 89,289% акций.

По данным Нацбанка, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов (4,84 млрд грн) банк "Альянс" занимал 28 место среди 75 действовавших в стране банков.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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