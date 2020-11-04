Кабмин выделил еще 260 миллионов на ликвидацию последствий наводнения на Прикарпатье

Кабинет министров на заседании в среду, 4 ноября, приняло решение дополнительно выделить Ивано-Франковской областной госадминистрации 262,8 млн грн из резервного фонда госбюджета для продолжения осуществления аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате наводнения, произошедшего в июне 2020 года.

Средства будут направлены на восстановление инфраструктуры, в частности автомобильных дорог мостовых переходов, объектов социальной сферы и водного хозяйства, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщалось, 2 июля Кабинет министров уже выделил Ивано-Франковской ОГА 480 млн грн для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Однако уже в начале августа глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив попросил Кабмин дополнительно выделить 1,5 млрд грн на преодолении последствия наводнения в области.

Напомним, в течение 12-24 июня на территории Ивано-Франковской области прошли обильные осадки, в результате чего погибли 5 жителей области, было подтоплено 263 населенных пунктов, 13 117 жилых домов, 15 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 больницы, 18 101 приусадебный участок, 6 193 подвальных помещений, 7 411 сельскохозяйственных угодий.

Разрушены и повреждены 879 км автомобильных дорог, 342 моста, 80 км берегоукреплений. Также разрушен 21 жилой дом. Жители 32 населенных пунктов были отрезаны от автомобильного сообщения. Всего в области повреждены и разрушений 1 916 объектов коммунальной собственности.