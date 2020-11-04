Рада одобрила законопроект для запуска концессии автомобильных дорог

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3901 "О внесении изменений в закон Украины "Об автомобильных дорогах", предусматривающий согласование положений данного закона с изменениями, внесенными в законодательство Украины.

Соответствующий проект поддержали 253 народных депутата, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, принятие данного законопроекта обусловлено необходимостью внесения изменений в закон Украины "Об автомобильных дорогах" в связи с принятием закона "О концессии".

"В тексте закона Украины "Об автомобильных дорогах" содержатся ссылки на законы "О концессиях" и "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", которые в соответствии с "Заключительными и переходными положениями" закона Украины "О концессии" утратили силу", - пояснили авторы.

Кроме того, законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования" функции по управлению автомобильными дорогами общего пользования местного значения переданы от "Укравтодора" областным государственным администрациям.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий представил шесть участков дорог Украины общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые отобраны для потенциальных проектов государственно-частного партнерства путем передачи в концессию.