Рада приняла закон об аренде водных объектов после пяти лет рассмотрения

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно уточнения порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0853 во втором чтении и в целом проголосовали 279 народных депутатов.

Законом уточнены положения Водного кодекса и Земельного кодекса, касающиеся аренды водных объектов в комплексе с земельными участками, с целью усилить защиту прав сельхозтоваропроизводителей, фермерских хозяйств, физических лиц-предпринимателей, которые используют в своем производстве орошаемое земледелие.

Как поясняют авторы законопроекта, из-за противоречий в существующем законодательстве заинтересованные граждане и юридические лица при получении в аренду водных объектов вынуждены заключать два договора: договор аренды водного объекта и договор аренды земли.

"Такая ситуация не является оправданной, создает необоснованные препятствия в процедуре передачи водных объектов в аренду и нарушает права граждан и юридических лиц", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Кроме того, авторы законопроекта указывают, что возможность передачи в аренду на земельных торгах водных объектов, находящихся рядом с земельными участками орошаемых земель и необходимые для специального водопользования (в частности, забора воды и сброса сточных вод с орошаемых земель) создает условия для недобросовестной конкуренции, поскольку позволяет конкуренту путем получения в аренду соответствующих водных объектов на земельных торгах фактически заблокировать сельхозпроизводство на орошаемых землях.

Таким образом, законом предусматривается предоставлять в аренду без аукционов земельные участки из земель водного фонда в пределах прибрежных защитных полос, полос отвода и береговых полос водных путей, водные объекты для орошения земель, согласовать предоставление в аренду для рыбоводства (аквакультуры) водохранилищ (кроме водохранилищ комплексного назначения), прудов, озер и замкнутых природных водоемов, а также освободить от продажи на конкурентных началах (земельных торгах) земельные участки государственной или коммунальной собственности для рыбохозяйственных нужд.

Как сообщалось, указанный законопроект был принят Верховной Радой в первом чтении еще в мае 2017 года, а зарегистрирован в парламенте – в 2015 году.