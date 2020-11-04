Тимошенко просит Конституционный Суд отменить назначение Нацкомиссии по тарифам

В Конституционный Суд поступило представление 50 народных депутатов о конституционности назначения действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно тексту представления, который опубликован на сайте КСУ, его подписали Юлия Тимошенко и депутаты от ее партии, а также представители других фракций и групп.

Уполномоченным представителем подписантов обращения указан народный депутат Алексей Кучеренко ("Батькивщина").

Депутаты просят КСУ признать неконституционными и отменить указы президента 2018-2019 годов о назначении членов НКРЭКУ, а также нормы "Заключительных и переходных положений" закона о НКРЭКУ в редакции от декабря 2019 года в части полномочий президента назначать временных членов Комиссии и утверждать график ротации членов НКРЭКУ.

Как сообщалось, 1 июля президент Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025 года. Согласно указу №258, первой (до 1 июля 2020 года) ротация была применена к члену комиссии Елене Антоновой.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг" после того, как в июне того же года Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о НКРЭКУ.

Законом внесены изменения в закон "О НКРЭКУ", в частности, в части ее правового статуса и особенностей назначения и прекращения полномочий членов регулятора. В частности, установлено, что НКРЭКУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабинетом министров.

Принятым законом среди прочего установлено, что действующие члены регулятора продолжают осуществлять свои полномочия в течение срока, который составляет разницу между шестью годами и сроком их пребывания на должности, но с учетом предусмотренной законом ротации. При этом схему ротации действующих членов регулятора с поименным списком утверждает президент.

Напомним, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский назначил четверых временных членов Национальной комиссии, которая осуществляет регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Они назначены членами Нацкомиссии до дня назначения члена НКРЭКУ, избранного по результатам конкурса.