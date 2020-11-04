БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
833 відвідувача онлайн
Новини Транспорт
348 0
Австрія (139) співпраця (352) Укрзалізниця (2812) Мінінфраструктури (828)

Криклий предложил австрийским компаниям поставлять электровозы для "Укрзализныци"

Новини БізнесЦензор Транспорт

Криклий предложил австрийским компаниям поставлять электровозы для "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пригласил австрийские компании к сотрудничеству и участию в отборе производителя электровозов для "Укрзализныци".

Об этом Криклий заявил в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Австрии в Украине Гернотом Пфандлером и представителями австрийского бизнеса, говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Представители австрийского бизнеса в свою очередь представили министру свои предложения по реализации перспективных инфраструктурных проектов, в том числе по электрификации железной дороги.

По данным ведомства, Криклий в ходе встречи подчеркнул важность активизации совместных усилий для стимулирования рынка грузовых перевозок и отметил, что в июле 2019 года ведомство обратилось к федеральному министру по вопросам климатических воздействий, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии с просьбой выделить дополнительно 4 тыс. разрешений для украинских перевозчиков. На сегодня все австрийские разрешения на перевозку уже оформлены практически в полном объеме. Поэтому украинская сторона ожидает решение этого вопроса и получения дополнительных разрешений до конца текущего года.

Стороны также обсудили возможность сотрудничества в восстановлении дорожной инфраструктуры Украины и реализации концессионных проектов в дорожном строительстве.

Министр выразил благодарность австрийской стороне за поддержку в обмене опытом по внедрению WIM и Tolling system и положительно отметил подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в дорожном секторе между австрийской компанией ASFINAG и "Укравтодором".

Джерело:  Мининфраструктуры
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 