Минфин обновил перечень банков для выплат пенсий и зарплат бюджетникам

В обновленный список банков, через которые может осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений, вошли 44 финансовых учреждения. При этом из списка исключен "Мегабанк", а вместо него добавлен банк "Украинский капитал".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Таким образом, в перечень по состоянию на 4 ноября входят:

АО "Ощадбанк"

АО КБ "Приватбанк"

АО АБ "Укргазбанк"

АО "Укрэксимбанк"

АО "Агропросперис Банк"

АО "КБ "Акордбанк"

АО "Акцент-Банк"

АО "Альфа-Банк"

АО "Банк Альянс"

АО "Банк Восток"

АО "Банк "Украинский капитал"

АО КБ "Глобус Банк"

АО "Восточно-украинский банк "Грант"

АО "Идея Банк"

АО АКБ "Индустриалбанк"

АО "Банк "Клиринговый дом"

АО "Коммерческий Индустриальный Банк"

АО АКБ "Конкорд"

АО "Банк Кредит Днепр"

АО "Кредитвест Банк"

АО "Креди Агриколь Банк"

АО "Кредобанк"

АО "Кристалбанк"

АО АКБ "Львов"

АО "Метабанк"

АО "Международный инвестиционный банк"

АО "Мотор-Банк"

АО "МТБ Банк"

АО "ОТП Банк"

АО АБ "Пивденный"

АО "Пиреус Банк МКБ"

АО "Поликомбанк"

АО "Полтава-банк"

АО "Правэкс Банк"

АО "Прокредит Банк"

АО "Первый украинский международный банк"

АО "АКБ "Радабанк"

АО "Райффайзен Банк Аваль"

АО "ТАСкомбанк"

АО "Укрстройинвестбанк"

АО "УкрСиббанк"

АО "Универсал Банк"

АО "Банк Форвард"

АО "Юнекс Банк"

Как сообщалось, в декабре 2019 года Кабмин отменил конкурс среди банков и предоставил право выплачивать пенсии, пособие и зарплату бюджетникам на основании только информации НБУ, что к банку в течение последних 6 месяцев не применялись ограничения, приостановление или прекращение осуществления отдельных видов операций, а также не применялись санкции стран Организации экономического сотрудничества и развития или ЕС.