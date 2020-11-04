Мининфраструктуры поменяло местами начальников администраций портов "Пивденный" и "Черноморск"

Начальником администрации морского порта "Черноморск" с 4 ноября назначен Максим Широков, который до этого с декабря 2019 года занимал должность начальника Администрации порта "Пивденный.

Как сообщает пресс-служба ГП "Администрация морпортов Украины", соответствующий приказ Министерства инфраструктуры был подписан 3 ноября.

Широков с февраля по декабрь 2019 года работал в должности гендиректора группы терминалов Risoil S. A. До этого возглавлял администрацию морпорта "Пивденный" с момента ее создания в 2013 году.

В то же время другим приказом Мининфраструктуры от 3 ноября Начальником администрации морского порта "Пивденный" назначен Александр Басюк, который с февраля 2020 года возглавлял Черноморский филиал ГП "АМПУ".

С с 2016 года Басюк работал в Министерстве инфраструктуры, а с июня 2019 года до февраля 2020 года был гендиректором директората морского и речного транспорта министерства. С 2012 года работал на руководящих постах ГП "Специализированный морской порт "Октябрьск" (сейчас – "Ольвия").