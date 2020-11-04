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Зеленский нашел новую работу для Абромавичуса

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Зеленский нашел новую работу для Абромавичуса

Кабинет министров на заседании в среду, 4 ноября, принял решение ввести экс-министра экономики, бывшего главу госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет государственного "Ощадбанка".

Согласно тексту принятого правительством решения, Абромавичус станет членом набсовета "Ощадбанка" по квоте президента Владимира Зеленского вместо Юрия Храмова, передает Интерфакс-Украина.

Владимир Зеленский письмом от 12 октября №01-01/383 внес представление в Кабмин относительно прекращения полномочий Храмова и назначения Абромавичуса.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский своим указом от 6 октября уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Абромавичус в 2014-2016 годах возглавлял Министерство экономического развития, но уволился, обвинив в давлении бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника.

В деле также фигурировала фамилия бывшего замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" в парламенте и бизнес-партнера пятого президента Игоря Кононенко.

В ходе предвыборной кампании на должность президента поддержал Владимира Зеленского.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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Порядні люди, в наш час, це така рідкість...
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04.11.2020 18:06 Відповісти
Ну прямо незаменимый работник! Мастер на все руки. И на дуде игрец! Противно уже следить за этими круговыми вращениями. То из штатных во внештатные, то с одной конторы в другую. Такое впечатление , что боятся человека выпереть из-за того , что он к чему-то совместному нехорошему причастен.
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04.11.2020 20:26 Відповісти
 
 