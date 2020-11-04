Начало электрификации железной дороги возле Николаева отложено на 2021 год, – Минфин

"Укрзализныця" начнет реализацию проекта электрификации железной дороги Долинская - Николаев – Колосовка за средства кредитов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в 2021 году.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава по итогам пересмотра портфеля проектов за средства ЕБРР, передает пресс-служба Минфина.

"Сейчас проходит тендерная процедура, и в следующем году начнутся работы по электрификации участка Долинская - Николаев общей протяженностью 148 километров. Реализация проекта повысит пропускную способность железной дороги в направлении Николаевского портового кластера, который является одним из крупнейших в Украине и ежегодно обрабатывает более 25 млн тонн грузов", – сообщил Кава.

По словам чиновника, электрификация этого участка также позволит запустить скоростные электропоезда "Интерсити+" сообщением Киев - Николаев, которые будут находится в пути около 5 часов.

Замминистра добавил, что до конца этого года "Укрзализныця" должна определиться с электрификацией линии Колосовка-Николаев, протяженностью 105 км, которая также может быть профинансирована за кредитные средства ЕБРР и ЕИБ.

Как сообщалось, весной 2019 года бывший глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял о планах начать электрификацию участка Долинская-Николаев-Колосовка еще в 2019 году.

В июне 2020 года директор регионального филиала "Одесская железная дорога" Сергей Никулин рассказывал, что реализация проекта может начаться ближе к концу этого года.

Напомним, Верховная Рада в декабре 2019 года ратифицировала Гарантийное соглашение (Проект электрификации украинской железной дороги "Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка") между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Само соглашение между Украиной и ЕБРР о предоставлении кредита в размере 150 млн евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка было подписано еще в декабре 2017 года.

Общая стоимость проекта ориентировочно составляет 300 млн евро. В качестве второго источника софинансирования проекта будут привлечены средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Соответствующее финансовое соглашение было подписано в декабре 2017 года и ратифицировано в октябре 2018 года.

Предполагается, что по результатам внедрения проекта будет увеличен уровень пропускной способности соответствующего направления и уменьшатся эксплуатационные расходы, что в свою очередь позволит решить проблемы с пропуском грузов в направлении николаевских портов.