"Укрзализныця" заявила в СБУ о нарушениях бывшего руководства Пассажирской компании
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По результатам проверки деятельности бывшего руководства филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" были обнаружены потенциальные убытки на сумму свыше 66 млн грн. Нарушения были осуществлены при проведении ремонтов колесных пар пассажирских вагонов в течение 2018-2019 годов.
Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании по итогам проверки деятельности филиала "Пассажирская компания" в части соблюдения договорных обязательств с ООО "МЗ "КВИК" по предоставлению услуг по ремонту холостых и редукторных колесных пар пассажирских вагонов и были заключены в течение 2018-2019 годов.
Так, в 2018-2019 годах "Пассажирская компания" заключила с ООО "МЗ "КВИК" 38 договоров на общую сумму почти 145 млн грн за ремонт 440 колесных пар.
"Указанный филиал "Укрзализныци" оплатил за ремонт данных колесных пар без наличия актов приемки-сдачи (и других первичных документов) 157 колесных пар по ремонту на общую сумму 63,22 млн грн, осуществил оплату за ремонт одних и тех же колесных пар (сумма потенциальных убытков 1,27 млн грн). Кроме этого, филиал понес убытки за невозврат 45 колесных пар (на сумму 339,7 тыс. грн) и при отсутствии ведения претензионно-исковой работы сумма ущерба составила 1 млн грн. Общая сумма ущерба, которая была обнаружена, составила 66,2 млн грн", – сказано в сообщении.
По результатам проведенной служебной проверки выявлены факты, которые могут свидетельствовать о совершении должностными лицами филиала уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены в Государственную аудиторской службы и Службы безопасности Украины.
Как сообщалось, в конце сентября стало известно, что руководитель филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Максим Миняйло написал заявление об увольнении.
В августе 2020 года "Укрзализныця" начала служебное расследование действий руководителя филиала "Пассажирская компания" с целью найти того, кто покрывает существование схемы с безбилетными пассажирами на ж/д.
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