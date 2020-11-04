"Укрзализныця" заявила в СБУ о нарушениях бывшего руководства Пассажирской компании

По результатам проверки деятельности бывшего руководства филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" были обнаружены потенциальные убытки на сумму свыше 66 млн грн. Нарушения были осуществлены при проведении ремонтов колесных пар пассажирских вагонов в течение 2018-2019 годов.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании по итогам проверки деятельности филиала "Пассажирская компания" в части соблюдения договорных обязательств с ООО "МЗ "КВИК" по предоставлению услуг по ремонту холостых и редукторных колесных пар пассажирских вагонов и были заключены в течение 2018-2019 годов.

Так, в 2018-2019 годах "Пассажирская компания" заключила с ООО "МЗ "КВИК" 38 договоров на общую сумму почти 145 млн грн за ремонт 440 колесных пар.

"Указанный филиал "Укрзализныци" оплатил за ремонт данных колесных пар без наличия актов приемки-сдачи (и других первичных документов) 157 колесных пар по ремонту на общую сумму 63,22 млн грн, осуществил оплату за ремонт одних и тех же колесных пар (сумма потенциальных убытков 1,27 млн ​​грн). Кроме этого, филиал понес убытки за невозврат 45 колесных пар (на сумму 339,7 тыс. грн) и при отсутствии ведения претензионно-исковой работы сумма ущерба составила 1 млн грн. Общая сумма ущерба, которая была обнаружена, составила 66,2 млн грн", – сказано в сообщении.

По результатам проведенной служебной проверки выявлены факты, которые могут свидетельствовать о совершении должностными лицами филиала уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены в Государственную аудиторской службы и Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, в конце сентября стало известно, что руководитель филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Максим Миняйло написал заявление об увольнении.

В августе 2020 года "Укрзализныця" начала служебное расследование действий руководителя филиала "Пассажирская компания" с целью найти того, кто покрывает существование схемы с безбилетными пассажирами на ж/д.