Нацбанк объявил о начале разработки стратегии финансовой инклюзии

Национальный банк Украины и Международная финансовая корпорация (IFC) 4 ноября начали работу над Национальной стратегией финансовой инклюзии в Украине.

Как сообщает пресс-служба НБУ, этот проект реализуется в партнерстве и при финансовой поддержке Государственного секретариата экономических дел Швейцарии (SECO) и Фонда эффективного корпоративного управления правительства Великобритании в Украине (GGF).

Согласно сообщению, Национальная стратегия по повышению финансовой инклюзии призвана решить ряд проблемных вопросов.

"Сегодня многие граждане в Украине до сих пор не имеют счетов в финансовых учреждениях, не экономят средства и не пользуются кредитами. Также украинцы до сих пор часто используют платежные карточки просто для снятия наличных в банкомате, а не для удобных безналичных платежей. Большая вовлеченность к финансовой системе и активное пользование услугами, в частности депозитами, услугами по переводу средств, кредитованием, страхованием и т.д., позволят гражданам удовлетворить свои потребности и в конечном итоге улучшить собственное благосостояние", – пояснили в НБУ.

Среди изменений, которые должна воплотить Национальная стратегия финансовой инклюзии в Украине:

обеспечить физический или удаленный доступ к финансовым услугам для всех граждан, в том числе и для жителей сельских и труднодоступных регионов;

способствовать развитию дистанционных каналов обслуживания клиентов и новых финансовых услуг;

улучшить качество финансовых услуг через усиление защиты прав потребителей финансовых учреждений;

повысить финансовую грамотность граждан;

способствовать развитию базовых финансовых услуг – депозиты, кредитование и страхование.

Отмечается, что профильные министерства, финансовые регуляторы, международные партнеры, представители банков, небанковских учреждений, а также бизнеса присоединились к разработке и реализации стратегии совместно с Национальным банком и IFC.

IFC, подразделение Группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, деятельность которого сфокусирована на частном секторе формирующихся рынков. IFC работает в более чем 100 странах, используя собственный капитал, экспертизу и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах.

SECO - центр компетенции из Швейцарии, который занимается всеми основными вопросами экономической политики. Его усилия направлены на достижение устойчивого роста и сокращения бедности в странах-партнерах. Цель работы центра - создание и улучшение рабочих мест, поддержка торговли и конкурентоспособности, поддержка эффективных институтов.