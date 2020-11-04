Кабмин предложил расширить полномочия частных исполнителей

Кабинет министров на заседании в среду, 4 ноября, одобрил три законопроекта, которые позволяют расширить перечень решений, которые будут исполняться частными исполнителями.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Представитель Кабмин отметил, что законопроекты были разработаны во исполнение Меморандума с Евросоюзом относительно получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро.

В частности, утвержденный правительством проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей" предусматривает внесение изменений в закон "Об исполнительном производстве" и Кодекс административного судопроизводства, которыми предлагается расширить полномочия частных исполнителей по выполнению решений на сумму до 100 тыс. грн против всех категорий должников (включая юрлиц и юрлиц с участием государства) и по принудительному исполнению ими постановлений по делам об административных правонарушениях.

Законопроект "О внесении изменений в Таможенный кодекс относительно расширения полномочий частных исполнителей" содержит изменения в статьи 535 и 540 Таможенного кодекса и расширить полномочия частных исполнителей по принудительному исполнению ими постановлений по делам об административных правонарушениях.

Проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно расширения полномочий частных исполнителей" предполагает изменения в ст. 300, 308 Кодекса об административных правонарушениях и расширит полномочия частных исполнителей по принудительному исполнению ими постановлений по делам об административных правонарушениях.