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Рада ввела налоговые льготы для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний

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Рада ввела налоговые льготы для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №3851 во втором чтении проголосовали 293 народных депутата.

Целью разработку документа в пояснительной записке указано внедрение налоговых механизмов для предоставления государственной поддержки сферам культуры, туризма и сектора креативных индустрий с целью недопущения их стагнации для сохранения и создания новых рабочих мест.

Для этого законопроектом предусматривается внести изменения в Налоговый кодекс, которыми, в частности, предлагается:

  • освободить от налогообложения налогом на прибыль доходы предприятий и физлиц в виде целевых  бюджетных грантов, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного или местных бюджетов либо международной технической помощи;
  • освободить от налогообложения налогом на доходы средства от культурных грантов при условии их полного и целевого использования;
  • ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% для операций по поставке услуг по показу спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов, кинематографических премьер, культурных мероприятий, показа оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведения экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках, их посещения;
  • снизить ставку НДС в размере 7% для операций по поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых отелями и подобными средствами временного размещения. Изначально эту льготу предлагалось ввести на 2 года, но перед голосованием депутаты поддержали поправку, сделав ее бессрочной;
  • освободить от налогообложения НДС импорт товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия;
  • продлить до 2025 года действие нормы об освобождении от налогообложения НДС операций по поставке национальных фильмов, работ и услуг по производству национальных фильмов; по изготовлению архивного комплекта исходных материалов национальных фильмов и фильмов, созданных на территории Украины, по тиражированию национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории, по дублированию, озвучиванию на государственном языке иностранных фильмов на территории Украины;
  • применить пониженную ставку НДС в размере 7% к операциям по поставке услуг по распространению, демонстрации, публичного показа украиноязычных версий фильмов для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха;
  • ввести до 2025 года освобождение от НДС услуг по демонстрации, распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, которые дублированы, озвучены государственным языком, при условии, что такие фильмы адаптированы для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха на украинском языке.

Как сообщалось, Кабинет министров выделил 1 млрд грн из фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 на гранты в сфере культуры и креативных индустрий.

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Топ коментарі
+15
Зробили нас разом! Спасибо любителям сериалов для люмпенов
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04.11.2020 17:47
+14
и заодно освободили свои офшоры от налогообложения
Рада ввела налоговые льготы для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний - Цензор.НЕТ 8827
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04.11.2020 17:58
+9
Тепер "свати" з " кварталами" зацвітуть буйним цвітом ! А от для спрощенців підприємців використання касових апаратів не відмінили. Разом з тим ще й "гайки закручують " усім в зв"язку з ковідом. Але за все плати -- податки, зарплату найманим працівникам, аренду , підвищені вже тарифи на все і т.п. ЗЕЙОБНУТІ , МИ ВАМ СКОРО ТАКЕ ВЛАШТУЄМО, ЩО ВИ НА РОСТОВ ПО ЗАПЧАСТИНАХ ПОЇДЕТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.11.2020 18:08
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ой как прЭлЭстно !
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04.11.2020 17:21 Відповісти
и заодно освободили свои офшоры от налогообложения
Рада ввела налоговые льготы для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний - Цензор.НЕТ 8827
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04.11.2020 17:58 Відповісти
Так как это платить налоги в Украине за "сливки" всбитые с народа?, а потом, что с фонда короновируса их опять "отмывать"?, так они заплатят украинские налоги на Кипре и получат паспорт ЕС,а потом закон о двойном гражданстве примут.
Налоги пусть платит народ, а они их делят и себя не забывают.
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04.11.2020 20:36 Відповісти
Вот вам «голос « и «Батькивщина « - позор , ганьба ! Единственная партия это ЕС Порошенко , работающая на Украину , а не рашистов и карман каломоя Пинчука
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05.11.2020 09:55 Відповісти
Зробили нас разом! Спасибо любителям сериалов для люмпенов
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04.11.2020 17:47 Відповісти
Дык они никуда не денутся. Оглянись и как минимум двое будут позади тебя ))
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04.11.2020 20:20 Відповісти
Государственный подход! Рада ввела налоговые льготы для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний - Цензор.НЕТ 6961
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04.11.2020 17:52 Відповісти
Надо еще, чтоб все принудительно смотрели сериал "Сваты"...
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04.11.2020 17:55 Відповісти
Рада ввела налоговые льготы для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний - Цензор.НЕТ 3791
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04.11.2020 17:56 Відповісти
Тепер "свати" з " кварталами" зацвітуть буйним цвітом ! А от для спрощенців підприємців використання касових апаратів не відмінили. Разом з тим ще й "гайки закручують " усім в зв"язку з ковідом. Але за все плати -- податки, зарплату найманим працівникам, аренду , підвищені вже тарифи на все і т.п. ЗЕЙОБНУТІ , МИ ВАМ СКОРО ТАКЕ ВЛАШТУЄМО, ЩО ВИ НА РОСТОВ ПО ЗАПЧАСТИНАХ ПОЇДЕТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.11.2020 18:08 Відповісти
Может теперь до 🐏🐑73% дойдёт , что они👃🏻🎹🤢🤡💩🎪 слуги , но не их , а рашистов и олигархов
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05.11.2020 09:58 Відповісти
чергового "слугу народа" і "сватів" нам підсунуть. яка радість! а те що в нас медицина відсутня то дрібниця. уних же феофонія є та і в шаріте можна підлікуватись
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04.11.2020 20:26 Відповісти
Зашибись бл****. Но как знаем чудес не бывает. Если кто то не будет платить налоги то у другого будут брать налоги за двоих. Барыгам налоговые льготы а холопам повышение тарифов, налогов и оброка. Тут мне недавно одна порохосрань с пеной у рта визжала что я должен платить больше налогов государству, которое мне ничего не должно. Х**** вам в горло
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04.11.2020 22:26 Відповісти
Так это ' же Зесрань принимает такие законы , ты за них …. рвал Наслаждайтесь зебанутые
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05.11.2020 10:02 Відповісти
Виробникам чогось корисного добавлять податків...show must go on!
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05.11.2020 00:06 Відповісти
а с чего платить налог если не выступают перед зрителями
им каникулы остальным шиш
пусть платят за то что заработали
как выступать на стадионе -- ура
ремонт стадиона -- громада
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05.11.2020 08:39 Відповісти
никакого кумовства=))
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05.11.2020 09:22 Відповісти
Грядет новый "краткометражный" фильм:" Побег на Ростов.Жизнь и деяния "Великава " Гудвина", в главной роли скоморох оманский.
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05.11.2020 09:25 Відповісти
 
 