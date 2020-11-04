Кабмин разрешил закупить экспресс-тесты на антиген через международные организации

Кабинет министров внес экспресс-тесты на антиген COVID-19 в перечень лекарственных средств и медизделий, которые закупаются на основании договоров со специализированными закупочными организациями по программе "Обеспечение медицинских мер отдельных государственных программ и комплексных мер программного характера".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 4 ноября, передает Интерфакс-Украина.

Планируется закупка 266 тыс. экспресс-тестов на сумму около 80 млн грн c привлечением британского закупочного агентства Crown Agents.

Согласно пояснительной записке к документу, финансирование будет осуществляться за счет не использованных средств по направлению "химиотерапевтические препараты, радиофармпрепараты и препараты сопровождения и лечения онкобольных".

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Кабинет министров дополнительно выделил 1 млрд грн на закупку новых экспресс-тестов на антиген.