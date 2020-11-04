Украина сократила время на оформление захода судов в порты в 2 раза, – Мининфраструктуры. ИНФОГРАФИКА
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Министерство инфраструктуры Украины сократило время на оформление судозахода в морских портах с 14-18 часов до 8-9 часов.
Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры.
Теперь судозаход в морские порты Украины можно оформить в течение 8-9 часов 24/7 по электронной почте Государственной службы морского и речного транспорта (Морадминистрация).
Следующий шаг министерства - запуск отдельной электронной системы для оформления судозахода, предусматривающий:
- отсутствие необходимости личного представления документов судовым агентом в пограничную службу и диспетчерскую порта;
- минимум времени на оформление - до четырех часов;
- создание единого реестра судозаходов в порты Украины;
- улучшение системы контроля за судозаходами;
- существенное уменьшение коррупционных рисков.
На инфографике, представленной министерством, также отмечается, что ранее судовой агент должен был лично в распечатанном виде предоставить копии документов на судозаход в сервисный центр "Морречсервиса", после чего пройти длительную процедуру одобрения и предоставить оригиналы документов для окончательного утверждения.
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