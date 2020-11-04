Кабмин распределил более 589 миллионов бюджетам пяти областей и Киеву

Кабинет министров Украины распределил 588,9 млн грн местным бюджетам пяти областей и Киеву на реализацию приоритетных проектов развития громад и территорий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 ноября.

В частности, будут выделены субвенции на такие проекты: