Нацкомиссия одобрила RAB-тарифы для энергокомпании Григоришина

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тарифы для ЧАО Предприятие по эксплуатации электрических сетей "Центральная энергетическая компания" (ПЭЭС "ЦЭК") на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования на уровне 89,52 грн/МВт-ч для первого класса напряжения и 798 грн/МВт-ч для второго класса.

Соответствующее решение будет обнародовано для получения предложений и замечаний с целью окончательного утверждения, передает Интерфакс-Украина.

По подсчетам агентства, одобренный тариф меньше почти на 5% по сравнению с действующим тарифом для первого класса напряжения, установленным для ПЭЭС "ЦЭК" по методике cost+ (93,91 грн/МВт-ч), и выше на 38,2% – по сравнению с тарифом для второго класса напряжения по методике cost+ (577,07 грн/МВт-ч).

Прибыль на регуляторную базу активов, созданную до перехода на стимулирующее регулирование, определена на уровне 59,7 млн грн.

Регулятор также одобрил инвестиционную программу ПЭЭС "ЦЭК" на 2021 год в размере 70,32 млн грн.

Согласно проекту программы, плановый объем инвестиций на 2021 год больше на 77% в сравнении с 2020 годом. Основными источниками ее финансирования определена амортизация в размере 34,45 млн грн (в текущем году она составила 22,97 млн грн), а также прибыль в размере 29,87 млн грн, что в 4,8 раза превышает показатель, установленный для 2020 года (6,17 млн грн).

Как писал БизнесЦензор, 73% акций ПЭЭС ЦЭК принадлежит ООО "Энергетические проекты". Константин Григоришин владеет этой фирмой через кипрскую компанию Energy Standard Fund Management, входящей в его группу "Энергетический стандарт".

Еще 14,5% акций ПЭЭС ЦЭК принадлежит жилищному коммунальному предприятию Павлоградского горсовета.

Напомним, в конце августа НКРЭКУ утвердила изменения в ряд постановлений с целью внедрения стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения электроэнергии (RAB-тарифы), установив нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно.