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Кабмин утвердил нового руководителя Госпродпотребслужбы

Новини БізнесЦензор Влада

Кабмин утвердил нового руководителя Госпродпотребслужбы

Кабинет министров назначил главой Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владиславу Магалецкую путем заключения с ней контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, кандидатуру Магалецкой предложил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Владислава Магалецкая (ранее – Рутицкая) в прошлом году заработала 3,9 млн грн в ООО "Агродженерейшн Украина" американского бизнесмена Льва Блейзера. В 2014-2016 годах она занимала должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции.

Ее муж Константин Магалецкий является партнером в инвестфонде Horizon Capital.

Согласно поданной декларации, ей вместе с мужем принадлежит квартира в Киеве площадью 168,9 кв. м, приобретенная в конце 2019 года за 4,1 млн грн. При этом она указала право пользования еще одной квартирой на 91,3 кв. м, купленной в апреле 2018 года за 3,81 млн грн.

Магалецкая также указала в декларации жилой дом под Киевом площадью 237,1 кв. м, земельный участок в 700 кв. м, автомобиль Porsche Cayman 2016 года выпуска.

Напомним,, глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) Владимир Лапа ушел в отставку еще в октябре 2019 года.

Тогда же с должности первого заместителя главы Госпродпотребслужбы был уволен Александр Жук, а новое руководство ведомства планировалось избрать на конкурсе. До этого времени временно исполняющей обязанности главы Госпродпотребслужбы назначена Оксана Шевченко.

Джерело:  Facebook
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новый олигарх принял свою долю!
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04.11.2020 16:27 Відповісти
А чем Фирсов не устраивал? Начал наводить порядок.
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04.11.2020 20:59 Відповісти
не плутайте...Фірсов був головою Державної екологічної іспекції..вони збирають хабарі з тих хто забруднює середовище щи щось видобуває чи завозить небезпечне щось через митницю...а Держпродспоживслужба це-Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів .. це таке собі гібрідне об*єднання колишньої Державної ветеринарної та фітосанітарної служби із СЕС, та із службою захистом прав соживачів...вони намагаються збирати хабарі з усіх місць реалізації (магазіни, ресторани, кафе, бари , рики та ін) таів місць виробництва харчпродуктів і товарів (цеха, пекарні, фабрики заводи)..а також збирати хабарі з тих хто завозить товари тваринного чи рослинного погодження через митниці ..і за видачу ліцензії....не плутайте! це зовсім інші хабарі і теми
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05.11.2020 00:38 Відповісти
на цю службу покладали великі надії...що вони забеспечать потужні грошові потоку шляхом системних поборів і платежів...Але чомусь якось не складається..то одного то другого на хабарі чомусь ..затримують?)) хоча для цього ж служба і створюваласб...за що ж затримують?
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05.11.2020 00:42 Відповісти
 
 