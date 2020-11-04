Кабмин направил 2 миллиарда из Дорожного фонда на ремонт местных дорог

Кабинет министров на заседании в среду, 4 ноября, утвердил порядки и условия предоставления субвенций из Дорожного фонда на обновление местных дорог и строительство мостов в 11 регионах с общим объемом финансирования 1,98 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В частности, средства субвенций будут направлены на реализацию следующих проектов:

текущий средний ремонт ул. Энергетиков и ул. Шевченко в Каневе Черкасской области – 10 млн грн;

капитальный ремонт дорожного покрытия ул.Грушевского в Хусте Закарпатской области – 4,2 млн грн;

проведение капитального и текущего среднего ремонта автодорог в Львовской области – 589 млн грн;

улучшение состояния автомобильной дороги Т-04-01 Днепр-Васильковка-Покровское-Гуляйполе-Пологи-Мелитополь с объемом финансирования 500 млн грн;

капитальный ремонт автодорог В 151124 Николаев-Станислав-Херсон и Е 151101 (Николаев-Херсон)-Любомировка-Первомайское- (Казанка- (Р-47)) – 300 млн грн;

капитальный ремонт ул. Хотинской в Черновцах с объемом финансирования 200 млн грн;

капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Шутка от ул. Грушевского до Н-09 в Хусте Закарпатской области – 7,6 млн грн.

капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Небесной сотни от №122 до Н-09 в Хусте Закарпатской области – 17,8 млн грн;

текущий ремонт улично-дорожной сети и искусственных сооружений в Сумах по ул.Харьковская – 40 млн грн;

строительство мостового перехода через реку Южный Буг между Богдановкой Доманевского района и Константиновкой Арбузинского района Николаевской области – 20 млн грн;

строительство мостового перехода через реку Сула в Ромнах Сумской области – 10 млн грн;

строительство моста через реку Схидничанку с подходами по ул. Кропивницкого в пгт Схидниця Львовской области – 30,56 млн грн;

реконструкция путепровода через железнодорожные пути на ул. Объездная в районе ул. Гаевой в Тернополе – 190 млн грн;

строительство моста через реку Быстрица Солотвинская и транспортной развязки в районе улиц Химиков-Надречная в Ивано-Франковске – 60 млн грн.

Кроме того, 300 млн грн будет направлено на строительство путепровода в Херсоне по ул. Адмирала Сенявина - ул. Залаэгерсег в соответствии с решением правительства от 21 октября 2020 года.