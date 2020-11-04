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Новини Енергетика
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НКРЭКУ повысила тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 30% с декабря

Новини БізнесЦензор Енергетика

НКРЭКУ повысила тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 30% с декабря

Тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с декабря 2020 года составит 312,76 грн/МВт-ч.

Такое решение 4 ноября утвердила Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

С 1 августа действовал тариф на передачу в размере 240,23 грн/МВт-ч.

"Утвержденный Регулятором тариф на декабрь 2020 является минимально возможным, поскольку покрывает только те расходы, которые Компания уже понесла по факту. Это прежде всего отчисления в госбюджет за 2019 и компенсация расходов поставщиков универсальных услуг (ПУП) на уплату "зеленого" тарифа частным домохозяйствам ("кровельным" СЭС)", – говорится в релизе "Укрэнерго".

В компании напомнили, что "Укрэнерго" предлагает зафиксировать в структуре тарифа на передачу лимит средств, которые Компания может платить для компенсации расходов ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок) и ПУП на "зеленый" тариф в 2021 году.

"Такие меры позволят уменьшить нагрузку на участников рынка, которые платят этот тариф, а также предотвратить ухудшение финансового состояния системного оператора", – подчеркивается в сообщении.

В "Укрэнерго" заявляют, что отсутствие в структуре тарифа на передачу достаточного объема средств для финансирования "зеленого" тарифа стало основной причиной негативного финансового результата компании по итогам 9 месяцев 2020 года. Напомним, за 9 месяцев убыток компании превысил 28 млрд грн.

Напомним, в сентябре "Укрэнерго" направила в НКРЭКУ расчеты согласно которым тариф на передачу должен был вырасти до 640,48 грн/МВт-ч, против чего выступили потребители и участники рынка электроэнергии.

Джерело:  Пресс-служба Укрэнерго
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Отак прибуток в 2018 перетворився на збиток у 2020. А остальном, прєкрасная маркіза, всьо хорошо, всьо хорошо...
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04.11.2020 20:29 Відповісти
И правильно! Ободрать зебилов до нитки, а квартиры за долги отобрать.
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05.11.2020 08:49 Відповісти
 
 