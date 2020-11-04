Кабмин разрешил использовать остатки образовательной субвенции на средства защиты
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Кабинет министров Украины предоставил право местным советам использовать остатки средств образовательной субвенции на закупку средств защиты для участников образовательного процесса в период карантина.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 4 ноября.
В частности, Кабмин предоставил право местным советам в 2020 году использовать остатки средств образовательной субвенции на закупку средств защиты для участников образовательного процесса в период карантина, установленного на период ликвидации эпидемии или вспышки опасной инфекционной болезни, сообщает Интерфакс-Украина.
Так, за данные средства можно будет закупить защитные маски, одноразовые рукавицы, защитные щитки, дезинфицирующие средства, пирометры, услуги по дезинфекции помещений.
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