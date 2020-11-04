Рада провалила голосование за отсрочку введения кассовых аппаратов для "упрощенцев"

Верховная Рада отказалась принять проект закона "О внесении изменений в раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Налогового кодекса и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4313в первом чтении проголосовали 212 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

После этого депутаты 254 голосами согласились отправить документ на подготовку к повторному первому чтению.

В законопроекте предлагается отсрочить на один год (до 1 января 2022 года) введение обязательного применения регистраторов расчетных операций или программных регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога 2-4 групп (физическими лицами-предпринимателями).

Кроме того, на аналогичный срок предложено отложить вступление в силу положений Налогового кодекса о так называемом "кешбеке" – возможности покупателя получить часть уплаченного продавцом штрафа за нарушение порядка расчетных операций по результатам проведенной по его жалобе проверки.

Также предлагалось отложить повышение штрафов за за нарушение некоторых требований закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость предлагаемых в нем изменений обосновывается, в частности, тем, что введение обязательного применения регистраторов расчетных операций или программных регистраторов расчетных операций "в условиях кризисной экономической ситуации в стране является обременительным для малого и среднего бизнеса".

Как уточнил перед голосованием заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский, в законопроект также внесена норма, предусматривающая изменение лимитов для плательщиков единого налога 2-4 групп с их привязкой к размеру минимальной зарплаты.

В частности, лимит для плательщиков первой группы предлагалось повысить с 1 млн грн до 245 размеров минимальной зарплаты по состоянию на 1 января налогового года, второй группы – с 5 млн грн до 1230 минимальных зарплат, третьей группы – с 7 млн грн до 1720 зарплат.

В то же время предложено повысить лимит оборота для обязательного использования РРО с 1 млн грн до 820 минимальных зарплат.

Как сообщалось, накануне спикер парламента Дмитрий Разумсков заявлял, что Верховная Рада по договоренности всех фракций 4 ноября планирует проголосовать за отсрочку сроком на один год – до 2022 года – обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) "упрощенцами".

Напомним, с 1 сентября 2020 года минимальна заработная плата в Украине составляет 5000 грн в месяц. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что к середине 2021 года Кабмин планирует поднять минимальную зарплату до 6500 грн.