БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1923 відвідувача онлайн
Новини Влада
701 0
ВР (1563) видобуток (944) законопроєкт (1043) парламент (1205) кримінальна відповідальність (17)

Рада одобрила уголовное наказание за незаконную добычу песка

Новини БізнесЦензор Влада

Рада одобрила уголовное наказание за незаконную добычу песка

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3576 в первом чтении проголосовали 283 народных депутатов.

Законопроектом предлагается признать незаконную добычу полезных ископаемых местного значения уголовно наказуемым деянием.

В частности, статью 240 Уголовного кодекса предложено дополнить нормами об усилении уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения, а также ввести ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере, увеличить штрафы по сравнению с действующими нормами.

Кроме того предложено наделить полномочиями по расчету размера убытков, причиненных государству, и предъявлению претензий об их возмещении в результате самовольного пользования недрами Госгеонедр.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет, прежде всего, об ужесточении наказания за незаконную добычу песка, который определен полезным ископаемым местного значения.

В то же время, положениями статьи 240 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность только за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения.

Поэтому, по мнению авторов законопроекта, существует реальная потребность в установлении уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых и местного значения.

Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 