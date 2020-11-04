Рада одобрила уголовное наказание за незаконную добычу песка

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3576 в первом чтении проголосовали 283 народных депутатов.

Законопроектом предлагается признать незаконную добычу полезных ископаемых местного значения уголовно наказуемым деянием.

В частности, статью 240 Уголовного кодекса предложено дополнить нормами об усилении уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения, а также ввести ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере, увеличить штрафы по сравнению с действующими нормами.

Кроме того предложено наделить полномочиями по расчету размера убытков, причиненных государству, и предъявлению претензий об их возмещении в результате самовольного пользования недрами Госгеонедр.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет, прежде всего, об ужесточении наказания за незаконную добычу песка, который определен полезным ископаемым местного значения.

В то же время, положениями статьи 240 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность только за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения.

Поэтому, по мнению авторов законопроекта, существует реальная потребность в установлении уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых и местного значения.