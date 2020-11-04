Авиатрафик в Украине за октябрь снизился на 56%

Количество полетов надо Украиной в октябре 2020 года составляет 13 041 рейс, что на 56,4% меньше чем за соответствующий период 2019 года.

Об этом сообщает Государственное предприятие обслуживания воздушного движения.

Украинские авиакомпании выполнили 4 943 рейсов (на 49,6 % меньше чем в октябре прошлого года), иностранные авиакомпании – 8 098 рейсов (-59,8 %).

По типам полетов авиатрафик распределяется так: 2 260 выполненных в октябре рейсов – внутренние (-15,7 % по сравнению с октябрем 2019 года), 6 250 – международные (-56,8 %), 4 531 – транзитные (-64,6 %).

Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины в 2020 году: июнь – 4 584 рейсы, июль – 12 195 рейсов, август – 16 690 рейсов, сентябрь – 14 959 рейсов.

"Ожидания международного авиационного сообщества на возобновление интенсивности полетов во второй половине 2020 года не оправдались. Рассчитывать на положительную динамику авиатрафика до конца года не стоит, поскольку в период зимней навигации спрос на перелеты всегда ниже, чем в летний сезон, а эпидемическая ситуация во многих странах не способствует отмене карантинных ограничений", - сообщает "Украэрорух".

Как прогнозирует IATA, объем авиатрафика в мире по результатам текущего года сократится на 66% по сравнению с 2019 годом, а спрос на авиаперевозки в декабре снизится на 68 %.