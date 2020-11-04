"Укравтодор" планирует завершить обновление дороги в обход Канева до конца года

Подрядчик ООО "Главшляхбуд" проводит работы по увеличению толщины основы дороги Н-02 на обходе г. Канев (Черкасская обл.), сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

"Укравтодор" отмечает, что капремонт обхода начался в 2020 году в рамках "Большого строительства", однако из-за сложной геологии, выхода грунтовых вод и неудовлетворительного модуля упругости грунта работы были остановлены для проверки проекта, передает Интерфакс-Украина.

В связи с этим служба автомобильных дорог в Черкасской области обратилась в ГП "ГосдорНИИ" для проведения испытаний и предоставления рекомендаций.

"НИИ предложил научному совету "Укравтодора" решить проблему тремя путями. Самым оптимальным вариантом был признан тип конструкции дорожной одежды с увеличением ее глубины до 56 см вместо 34 см за счет обустройства двух дополнительных слоев: почвы с песчано-гравийной смесью обработанной цементом и георешетки с щебеночно-песчаной смесью", - рассказали в агентстве.

По данным "Укравтодора", в настоящее время проводятся подготовительные работы по обустройству слоев усиления дорожной одежды.

В то же время на участке дороги Н-02, где сложностей с обустройством слоев дорожной одежды не возникало, ремонтные работы не прекращались. Подрядчик обустроил все слои, в том числе верхний слой асфальтобетонной смеси, на кольцевой развязке возле Канева и на подходах к ней.