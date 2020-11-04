Чистый убыток "Проминвестбанка" превысил 650 миллионов

Чистый убыток Проминвестбанка (ПИБ, Киев) по итогам января-сентября 2020 года составил 652,06 млн грн, в то время как за аналогичный период 2019 года банк получил 1,096 млрд грн чистой прибыли.

Чистый убыток банка за третий квартал составил 432,85 млн грн, что в то время как за аналогичный период прошлого года была зафиксирована чистая прибыль в размере 370,45 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Чистые комиссионные доходы за девять месяцев составили 49,8 млн грн, что в 2,5 раза меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

Чистый процентный доход "Проминвестбанка" за девять месяцев сократился в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года – до 283,2 млн грн.

Активы банка за отчетный период выросли на 1,8% – до 7,22 млрд грн, денежные средства и их эквиваленты – в 1,5 раза, до 1,16 млрд , в то время как кредиты клиентам сократились на 2,3%, до 3,96 млрд грн.

Обязательства выросли на 19,7% - до 4,7 млрд грн, а резервы под уменьшение полезности других активов – на 26%, до 3,6 млрд грн.

Собственный капитал с начала года сократился на 20,7% – до 2,5 млрд грн.

Уставный капитал сохранился на уровне 50,9 млрд грн.

Как сообщал БизнесЦензор, Национальный банк Украины получил от кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой выступает бизнесмен Сергей Тигипко, пакет документов для согласования покупки "Проминвестбанка".

Антимонопольный комитет согласовал приобретение "Проминвестбанка" компанией Luregio Limited через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".

В соответствии с информацией в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, Luregio Limited 28 августа этого года зарегистрировало ООО "Лурежио инвест" с уставным капиталом 350 млн грн, основными видами деятельности которого указаны консультирование и управление, предоставление финансовых услуг и других вспомогательных коммерческих услуг.

Руководителем предприятия назначена Людмила Назаренко, которая была замдиректора по юридическим вопросам ООО "Группа ТАС" и членом набсовета "Универсал банка", принадлежащих Тигипко.

При этом недавно у купленной структурами Тигипко финкомпании "Фортифай" сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, 4 марта пакет в размере 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан финкомпании "Фортифай" в рамках исполнительного производства за 268,71 млн грн.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.