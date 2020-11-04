Сервис для потребителей газа 104.ua вошел в рейтинг инновационных компаний Украины

Компания 104.ua признана одной из самых инновационных по версии журнала "Власть денег". Она вошла в список 25-ти компаний, которые активно внедряют инновации в Украине.

Об этом сообщает Региональная газовая компания.

104.ua признана одной из самых инновационных компаний Украины благодаря совершенствованию сервисов для потребителей природного газа. В октябре 2020 этого года компания представила в Киеве новую концепцию клиентского пространства и первый в коммунальной сфере универсальный терминал.

"В октябре мы представили в Киеве новую концепцию клиентского пространства 104.ua. В нем установленны первые в Украине универсальные терминалы, - рассказывает Юрий Петрук, директор компании 104.ua. - Они дают возможность всем клиентам единого сервиса для потребителей газа передавать показания, платить за газ и его доставку, распечатать платежные документы и справки. При этом не имеет значения, где именно находится ваше газифицировано домохозяйство ".

Единый сервис для потребителей природного газа 104.ua сейчас готовит ряд обновлений, которые сделают его использование еще удобнее и клиенты будут получать доступ ко всем функциям в любом канале экосистемы 104.ua. Предполагается, что новое поколение сервисов будет представлена в ноябре текущего года.

Компания 104.ua основана Региональной Газовой Компанией с целью внедрения единых стандартов качественного обслуживания потребителей природного газа.

РГК - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.