Суд Великобритании может принять решение по спору Украины и РФ о бондах на $3 миллиарда в 2021 году

Решение Верховного Суда Великобритании по апелляции в рамках дела о "еврооблигациях Януковича" от России для Украины на $3 млрд будет вынесено уже в 2021 году.

Об сообщает Министерство финансов Украины.

Минфин напоминает, что 15 июня этого года Верховный Суд Соединенного Королевства сообщил Украине и России о том, что до вынесения решения по делу о еврооблигациях на сумму 3 млрд долларов, которые якобы были выпущены Украиной в декабре 2013 года, Верховный Суд сначала рассмотрит апелляционную жалобу по другому делу — Пакистан Интернешнл Эйрлайн Корпорейшн против Таймс Тревел Лтд (дело Таймс Тревел).

Апелляция по делу Таймс Тревел касается вопросов существования и сферы правоприменения доктрины принуждения "через законный акт" по английскому праву. Верховный Суд решил отложить вынесение решения по делу о так называемых российских еврооблигациях, поскольку аргумент защиты относительно принуждения является одной из линий защиты Украины против иска России.

"Верховный Суд считает, что его решение по делу Таймс Тревел, которым будут уточнены некоторые аспекты правовой доктрины принуждения, может иметь определенное влияние на то, как он будет действовать, когда придет время решать апелляцию по делу о российских еврооблигациях", — сообщает Минфин.

Суд разрешил Украине и России участвовать в деле Таймс Тревел, которое находится на стадии апелляционного рассмотрения в Верховном Суде. Слушания прошли 2−3 ноября. Украина и доверенное лицо, представляющее Россию, предоставили суду свои сжатые письменные и устные объяснения.

После завершения слушаний судьи сообщили, что вынесение решения по делу Таймс Тревел отложено на более позднюю дату. Маловероятно, что судьи вынесут решение до конца этого года, говорится в сообщении Минфина.

"Учитывая развитие событий, связанных с апелляцией по делу Таймс Тревел, существует большая вероятность того, что решение Верховного Суда по делу о российских еврооблигациях будет вынесено в определенный момент времени уже в 2021 году", — заявили в министерстве.

Как сообщалось, ранее Минфин РФ оценил сумму требований России к Украине по евробондам номинальной стоимостью $3 млрд с погашением в 2015 году с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд.

Напомним, 9 декабря Верховный суд Великобритании (The Supreme Court) начал рассмотрение жалоб Украины и России на решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд.

The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ, оспаривает решение Апелляционного суда, который отправил дело на рассмотрение по полной процедуре, и выдвинутый Киевом тезис о принуждении, тогда как Украина, в основном удовлетворенная вердиктом апелляционного суда, оспаривает три тезиса из его решения.

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Напомним, 14 сентября 2018 года Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение дело по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд, выпущенным в 2013 году в рамках договоренностей Виктора Януковича и российского президента Владимира Путина.

Как указал судья, суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргумент украинской стороны о том, что Янукович был вынужден взять кредит под давлением. В то же время Апелляционный суд отклонил остальные доводы Украины. Но в итоге дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ.

В ноябре 2018 года стало известно, что Россия оспорила это решение Апелляционного суда Англии в Верховном суде Великобритании.

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. В свою очередь Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности.

После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Однако Апелляционный суд Англии в итоге это решение отменил, постановив рассматривать дело по полной процедуре.