Арахамия обещает быстро внести в Раду законопроект об отсрочке фискализации ФЛП

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообщал, что в Верховную Раду внесут законопроект об отсрочке фискализации физических лиц-предпринимателей на один год для наработки оптимальных решений.

Об этом Арахамия написал в Facebook.

"Развитие бизнеса - для нас, как новых политиков, - приоритетная задача. Для нас это очень важно. Поэтому сегодня оперативно встретился с активом общественных союзов ФЛП. Проблематика абсолютно понятная для меня. Поэтому быстро вносим законопроект для отсрочки фискализации ФЛП на год", - сообщил он.

Арахамия указал, что это не окончательное решение вопроса, но это время нужно, чтобы наработать оптимальные решения, необходимые для стимуляции экономики и внедрения более цивилизованных правил для бизнеса.

На сайте Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации физлиц-предпринимателей.

В законопроекте №4313 предлагается перенести введение обязательного применения РРО и/или программного РРО, а также специальный порядок рассмотрения жалоб покупателей "кэшбек" до 01.01.2022 года.

В частности, для тех субъектов хозяйствования, которые должны были применять РРО с 1 января 2021, предлагают сделать отсрочку до 1 января 2022 года, для всех плательщиков единого налога II-IV групп - с 1 апреля 2021 до 1 апреля 2022.

Также до 1 января 2022 предлагают перенести внедрение специального порядка рассмотрения жалоб покупателей и компенсации части штрафных санкций "кэшбек".