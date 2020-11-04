Цены на золото снижаются в ожидании результатов выборов в США

Цена на золото снижается в среду утром из-за укрепления доллара на фоне подсчета голосов на президентских выборах в США, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,68%, или на 13,1 доллара — до 1897,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,17% — до 23,805 доллара за унцию, сообщает Прайм.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,33%, до 93,86 пункта.

Выборы в США остаются основной темой среды. Кандидатами являются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден.

На неопределенности с исходом выборов доллар дорожает как надежный актив, что снижает спрос на золото. Оно также традиционно считается безопасным активом и с начала года уже подорожало более чем на 20% на рисках, связанных с пандемией. Однако дорогой доллар делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Другим ключевым фактором для доллара и золота станут заседания Федеральной резервной системы США и Банка Англии в четверг. Для инвесторов важны комментарии регуляторов по экономическим ожиданиям в свете ухудшения ситуации с коронавирусом.