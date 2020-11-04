В Украине за сутки обнаружили более 9,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки по состоянию на утро 4 ноября в Украине зафиксировано 9 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 313, медработников - 408).

Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за последние сутки госпитализировано 1514 человек; зафиксировано летальних случаев - 199; случаев выздоровления - 7536 человек.

За все время пандемии в стране заболело - 420 617 человек; выздоровели - 176 404 человека; летальных исходов - 7731;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Киеве (856 случаев), Харьковской (850 случаев), Донецкой (636 случаев), Одесской (547 случаев) и Хмельницкой (511 случаев) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, 3 ноябрям в Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству заражения коронавирусом – 8 899 случаев.

В Украине за сутки по состоянию на утро 2 ноября обнаружено 6 754 новых случая заражения коронавирусом, 69 смертей от этой болезни и 2 327 случаев выздоровления.