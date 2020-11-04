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"Приватбанк" отсудил у "приватовцев" 4 миллиарда

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"Приватбанк" отсудил у "приватовцев" 4 миллиарда

15 октября Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск государственного "Приватбанка" к ООО с иностранными инвестициями "Новофарм" и компании Pointex Sale LLP о взыскании 4 млрд грн задолженности.

Согласно судебным материалам, 16 декабря 2016 года (за несколько дней до национализации) "Приватбанк" открыл кредитную линию для ООО с ИИ "Новофарм" с лимитом 3,2 млрд грн, пишет Finbalance.

В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставило в т.ч. евробонды "Приватбанка" номинальной стоимостью 80 млн долл, которые были выпущены банком через UK SPV Credit Finance plc (эти бумаги в конце концов попали под bail-in/списание в ходе национализации "Приватбанка").

В 2019 году Хозсуд Днепропетровской области издал приказ о принудительном исполнении своего решения от 23 июля 2019, которым был удовлетворен иск "Приватбанка "к ООО с ИИ "Новофарм" и взысканы с ответчика в пользу истца 288 млн грн задолженности по процентам по упомянутым выше кредитным договором 2016 года. Кроме того, учитывая несвоевременную выплату заемщиком процентов, суд по требованию банка расторг указанный кредитный договор (сумма займа была 3,2 млрд грн под 10,5%).

По данным ГПУ, НБУ признал ООО "Новофарм" связанным с "Приватбанком" лицом. Как отмечалось, кредитный договор от 16 декабря 2016 года был заключен вопреки ограничениям в рамках реструктуризации задолженности ООО с ИИ "Новофарм" по ранее заключенным кредитным договорам от 18 мая 2012 года и 24 февраля 2016 года.

Ранее "Приватбанк" сообщал о решении лондонского суда по выплатам для ограниченного круга держателей его евробондов (несвязанным с экс-акционерами).

Джерело:  Finbalance
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Редчайший случай когда украинский суд принимает решение против шайки жидо-олигархов.
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04.11.2020 11:00 Відповісти
Теперь бы дождаться выполнения решения этого суда. Как бы не оказалось, что взыскивать-то и нечего.
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04.11.2020 11:33 Відповісти
правда дело ещё не закончилось ещё есть печерский и вовк.....
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04.11.2020 16:12 Відповісти
,Було б дивно якби цей суд став на захист державних інтересів, адже це гроші платників податківа, що хіба в нас є судова система? є негідники в мантіях які на службі олігархів ,до того цих так званих суддів щедро фінансує і держава.
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04.11.2020 12:22 Відповісти
Ты вообще статье читал? Именно в пользу государства и налогоплательщиков было принято решение "Приватбанк" отсудил у "приватовцев" 4 миллиарда - Цензор.НЕТ 8560
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14.11.2020 13:05 Відповісти
 
 