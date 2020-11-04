Нефть дорожает на данных о значительном падении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут на 2% на фоне данных Американского института нефти (API) о значительном падении запасов сырья в США за прошлую неделю и подсчета голосов на выборах президента США, свидетельствуют данные торгов.

Утром в среду цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,14% — до 40,56 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,28% — до 38,52 доллара за баррель, пишет Прайм.

В ночь на среду API сообщил о падении запасов нефти в США за неделю по 30 октября на 8 миллионов баррелей. Такое падение может стать самым значительным с недели, завершившейся 28 августа, — тогда показатель упал на 9,4 миллиона баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы вечером. При этом аналитики предполагают, что ведомство сообщит о росте показателя на 0,9 миллиона баррелей.

Инвесторы также следят за подсчетом голосов после президентских выборов в США, прошедших во вторник.

Рынки продолжают следить и за новостями о сделке ОПЕК+. Трейдеры ожидают, что параметры сделки могут быть изменены на фоне второй волны пандемии коронавируса, особенно в Европе, и связанных с ней рисков падения спроса.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК рассматривают возможность увеличения объемов сокращения добычи нефти на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Во вторник министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар высказался за сохранение текущих объемов сокращения добычи на первые месяцы 2021 года.

Нынешние условия сделки ОПЕК+ предполагают сокращение добычи на 7,7 миллиона баррелей в сутки с августа до конца 2020 года, а далее – на 5,8 миллиона баррелей до конца апреля 2022 года.