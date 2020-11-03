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Власти Турции ограничили работу ресторанов

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Власти Турции ограничили работу ресторанов

В рамках мер, направленных на сдерживание пандемии коронавируса, Турция ограничит работу всех общественных заведений, включая рестораны, бассейны, парикмахерские, места для проведения свадеб, кинотеатры и концертные залы.

Как сообщил президент Тайип Эрдоган, эти заведения должны будут закрываться до 22:00, передает Reuters.

Как отмечает агентство, количество новых случаев заболевания коронавирусом в Турции в последнее время резко возросло: в понедельник было выявлено 2 302 больных. При этом Анкара сообщает только количество тех, у кого проявляются симптомы.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Reuters


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