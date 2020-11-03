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Рада отложит обязательное введение кассовых аппаратов для "упрощенцев", – Разумков

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Рада отложит обязательное введение кассовых аппаратов для

Верховная Рада Украины по договоренности всех фракций 4 ноября планирует проголосовать за отсрочку сроком на один год – до 2022 года – обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) "упрощенцами".

Об этом сказал спикер парламента Дмитрий Разумсков после проведенных в парламенте консультаций с участием главы профильного комитета Данилы Гетманцева, передает Интерфакс-Украина.

"Была принята единогласно позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год – до 1 января 2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп. Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект", – сказал Разумков.

По словам спикера парламента, 4 ноября будет дано поручение комитету безотлагательно его рассмотреть и сразу вынести в зал для голосования.

"Я уверен, что никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом", – отметил Разумков.

Как сообщалось, согласно ранее принятым законам, с 2021 года РРО обязаны использовать физлица-предприниматели второй-четвертой групп в определенных видах деятельности, а с 1 апреля 2021 года – независимо от видов деятельности. Для упрощения и удешевления работы с кассовыми аппаратами 1 августа был запущен программный РРО, который можно установить в любой гаджет.

Помимо того, с 1 января 2021 года запланирован старт механизма кешбека, когда покупатели получают часть стоимости покупки или услуги, если продавец выдал фиктивный фискальный чек.

В то же время в Раде в июле были зарегистрированы законопроекты №3853-1 и №3853-2, которые предлагают отменить расширение применения РРО.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+4
Популизьм Рада отложит обязательное введение кассовых аппаратов для "упрощенцев", – Разумков - Цензор.НЕТ 8886
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03.11.2020 20:19
+4
вы думаете что они это делают для упрощенцев, как бы не так. У этих упрощенцев хозяева феодало-олигархо и они будут как и раньше ничего не платить и никто их контролировать не будет. Вы попробуйте с чистого листа и без денег что-либо создать, вот так то!
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04.11.2020 07:58
+4
попробывал, получилось
Начальные вложения были 600 баксов
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04.11.2020 09:40
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Популизьм Рада отложит обязательное введение кассовых аппаратов для "упрощенцев", – Разумков - Цензор.НЕТ 8886
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03.11.2020 20:19 Відповісти
вы думаете что они это делают для упрощенцев, как бы не так. У этих упрощенцев хозяева феодало-олигархо и они будут как и раньше ничего не платить и никто их контролировать не будет. Вы попробуйте с чистого листа и без денег что-либо создать, вот так то!
показати весь коментар
04.11.2020 07:58 Відповісти
попробывал, получилось
Начальные вложения были 600 баксов
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04.11.2020 09:40 Відповісти
Если ничего не делать, то конечно не получится! Сам ФОП с 1995 года. Начальный капитал заработал овощами и фруктами которые возил в Москву, далее базары, поездки в Турцию и т.д. Сейчас имею достаточно большой магазин бытовой техники и мебели.
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04.11.2020 10:22 Відповісти
Якщо є голова і бажання то получиться.
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04.11.2020 10:30 Відповісти
Коли людина працює одна, а їй ще нагружають касовий апарат з різними підводними наворотами, які створені для того, щоб в будь-який час завдати підприємцю фатального удару під дих, то на таке здатні тільки так звані українські бариги -мародери. Тільки суд лінча зможе вивести нас з глибокої дупи. Сьогодні більша частина українців, це якесь зомбі, коли воно вибирає вбивцю українцівв лозінського, мертвяка кернеса, сепаратистку щтепу та іншу наволоч.
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04.11.2020 10:29 Відповісти
Це тільки для ФОПів, які працюють з готівкою, я сподіваюся?
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04.11.2020 12:02 Відповісти
И сколько раз так будут откладывать эти "госдеятели", новые гениальные литса?
Фопы, это ж вы за них голосовали?
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04.11.2020 12:21 Відповісти
А что если ковид будет ещё 3-4 года, что и кассовые аппараты вводить для ФПов не будете, ещё 3-4 года?? Долбодятлы!! А что тогда жрать будете, если налоги не будете собирать??
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04.11.2020 13:56 Відповісти
Этот дерьмовый закон взяточника гетьмановича нужно совсем выбросить в корзину,крупные торговые сети, скупившие весь комитет,пытаются выдавить из торговли весь малый бизнес.
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04.11.2020 14:30 Відповісти
 
 