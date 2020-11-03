СБУ и ГБР проводят обыски в офисах Таможенной службы по всей Украине. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) провели обыски в центральном офисе Государственной таможенной службы и в 15 региональных представительствах.

Как сообщает пресс-центр СБУ, обыски проведены в рамках расследования механизмов нанесения убытков госбюджету должностными лицами Таможенной службы.

"Во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновники центрального офиса Таможенной службы и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды. Чиновники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжелым последствиям", – сказано в сообщении.

В СБУ заявили, что противоправная деятельность чиновников нанесла государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах, не уточнив ориентировочную сумму ущерба.

В ходе проведения санкционированных обысков в офисе Государственной таможенной службы и ее региональных представительствах правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая, возможно, подтверждает противоправную деятельность должностных лиц.

"В частности, о нарушении бюджетного законодательства при перечислении таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по классификации товаров, документации о проведенных работах по капитальному строительству, реконструкции и капитального ремонта в Гостаможслужбе и ее территориальных органах", – сообщает пресс-центр СБУ.

В свою очередь в Таможенной службе подтверждают проведение обысков в центральном аппарате ведомства и его территориальных органах на основании постановления Печерского районного суда города Киева по делу о признаках возможного злоупотребления служебным положением отдельными работниками таможенных и налоговых органов в 2019-2020 годах.

Суд постановил провести обыски представителям ГБР во всех территориальных органах Гостаможслужбы. Сотрудники СБУ предоставляют оперативное сопровождение.

"Сейчас обыски продолжаются, следственные действия на таможнях продолжаются, необходимая информация и документы готовятся к изъятию. Отмечаем, что кроме вещей и документов, на которые постановлением суда предоставлено разрешение на изъятие, следователями изымаются и другие материалы, которые постановлением не определены", – отмечает пресс-служба ведомства.

В то же время Таможенная служба уверяет, что в настоящее время все ее территориальные органы работают в штатном режиме.