Для нового главы Нацбанка купили элитный внедорожник Toyota за 2,4 миллиона

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам тендера 30 октября заказал ООО "Автосамит на Столичном" легковые автомобили с техническим обслуживанием и ремонтом на общую сумму 9,45 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, в том числе фирма поставит внедорожник Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge за 2,4 млн грн. Автомобиль должен иметь отделку салона полуанилиновой кожей с перфорацией и прострочкой в ​​стиле Executive Lounge, подушки безопасности, люк с электроприводом, камеру заднего вида, фронтальную камеру, боковые камеры (в правом и левом зеркалах), подогрев передних сидений, подогрев руля, подогрев лобового стекла; из дополнительного оборудования – защиту двигателя и КПП из стали, резиновые коврики, трос, аптечку и тому подобное.

Договором дополнительно предусмотрена стоимость сопутствующих услуг по техническому обслуживанию внедорожника (77,71 тыс. грн) и стоимость ориентировочных сопутствующих услуг по его ремонту (79,13 тыс. грн).

В автосалонах автомобиль Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge без дополнительного оборудования и услуг можно приобрести за 2,35 млн грн.

Кроме того, Нацбанк купил шесть автомобилей Toyota Camry 2.5 Hybrid Prestige по 999,27 тыс. грн за штуку.

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Они должны иметь подушки безопасности, подогрев передних сидений, датчики передней и задней парковки и отделку салона комбинированной кожей). Также по каждому автомобилю предусмотрено дополнительное оборудование (50,6 тыс. грн), техобслуживание (35,12 тыс. грн) и ремонт на сумму 65 тыс. грн.

Toyota Camry 2.5 Hybrid Prestige на рынке продают за 1 млн грн.

Тендер был начат в августе 2020 года – через месяц после назначения главой Нацбанка Кирилла Шевченко.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "ВиДи Автострада" Виталия Джуринского, которое предложило на 50 тыс. грн большую сумму.

Учредителем ООО "Автосамит на Столичном" является Тариэл Васадзе и ООО "Украинская Автомобильная Корпорация", которое также принадлежит ему.