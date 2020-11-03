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Бюджетный комитет предложил увеличить дотации для аграриев на 500 миллионов

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Бюджетный комитет предложил увеличить дотации для аграриев на 500 миллионов

Проект Бюджетных выводов профильного комитета Верховной Рады к проекту госбюджета на 2021 год предусматривает увеличение по общему фонду расходов развития по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" на 500 млн – до 4,5 млрд грн.

Согласно документу, также предлагается предусмотреть по общему фонду расходы по бюджетной программе "Организация и регулирование деятельности учреждений в системе Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей" в сумме 635,36 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, проект бюджета на 2021 год предусматривает 4 млрд грн по программе поддержки аграриев.

Кроме того, в проекте бюджета заложено 358,8 млн грн на Аграрный фонд, 1,72 млрд грн – на Госгеокадастр и 6,3 млрд грн – на Госпродпотребслужбу.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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