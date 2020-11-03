Объем неработающих кредитов сократился за месяц на 6,7% благодаря списаниям

Кредитный портфель украинских банков за сентябрь 2020 года сократился на 1,8% – до 1,12 трлн грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) – на 6,7%, до 510,83 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные отчетности Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

Согласно подсчетам регулятора, доля неработающих кредитов в банковской системе в сентябре 2020 года снизилась с 48,05% до 45,62%.

При этом в целом портфель кредитов корпоративному сектору за сентябрь уменьшился на 2,4% – до 848,46 млрд грн (в том числе доля NPL в нем – на 7,2%, до 432,22 млрд грн), в свою очередь, портфель кредитов физлицам сократился на 1% – до 223,01 млрд грн (NPL – на 4,1%, до 77,55 млрд грн).

В то же время объем межбанковских кредитов возрос на 5,3% – до 41,99 млрд грн (в том числе NPL сократился на 2,3%, до 982 млн грн), а объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, вырос на 10,1% – до 6,26 млрд грн (NPL снизился в четыре раза – до 75 млн грн).

Согласно данным НБУ, по итогам сентября доля NPL в портфеле кредитов корпоративному сектору сократилась на 2,6 процентных пункта (до 50,9%), кредитов населению – на 1,1 п.п. (до 34,8%), межбанковских кредитов – на 0,2 п.п. (до 2,3%) и кредитов органам госвласти – на 3,6 п.п. (до 1,2%).

В том числе кредитный портфель государственных банков без "Приватбанка" за сентябрь снизился на 4,1% – до 295,55 млн грн (в том числе объем NPL в нем – на 12,1%, до 128,7 млн грн), тогда как кредитный портфель "Приватбанка" сократился на 1% – до 312,95 млн грн (NPL – также на 1%, до 247,98 млн грн).

Кредитный портфель банков с иностранным капиталом за сентябрь уменьшился на 2,4% (до 347,83 млн грн), а с частным – вырос на 2,3% (до 163,38 млн грн), при этом объем NPL в них сократился соответственно на 11,9% (до 106,68 млн грн) и на 7,2% (до 27,47 млн грн).

Таким образом, по итогам сентября-2020 доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без "Приватбанка") снизилась на 4 п.п. (до 43,5%), в "Приватбанке" – на 0,2 п.п. (до 79,2%), в банках с иностранным капиталом – на 3,3 п.п. (до 30,7%) и в банках с частным – на 1,7 п.п. (до 16,8%).

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Как сообщалось, по данным отчетности, государственный "Приватбанк" в третьем квартале 2020 года списал кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на 3,16 млрд грн.

Государственный "Укрэксимбанк" 30 сентября списал неработающие кредиты на 17 млрд грн.

Ранее государственный "Ощадбанк" в первом полугодии списал неработающих активов на 22 млрд грн.

Напомним, трехлетние планы государственных банков по снижению уровня неработающих кредитов (NPL), утвержденные Советом финансовой стабильности 30 июня, предусматривают сокращение NPL в банковской системе с 51% до 32%,а в государственных банках с 66% до 31%.

В итоге в абсолютном выражении ожидается сокращение уровня NPL за три года на 305 млрд грн.

Отмечается, что достичь такого уровня неработающих кредитов госбанки планируют за счет списания проблемных активов с баланса, в том числе кредитов, по которым уже сформирован резерв на 100%.